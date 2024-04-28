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Захарова: многие на Западе поняли, что РФ жестко ответит на изъятие активов

Захарова: многие на Западе поняли, что РФ жестко ответит на изъятие активов

Многие на Западе уже поняли, что на изъятие российских зарубежных активов Россия жестко ответит. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью Wall Street Journal, где говорилось о намерении ФРГ использовать активы РФ на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Самое интересное - кто её, Россию, спрашивает? И ответа ждет. Не трепаться, а делать надо так, чтобы у супостатов земля под ногами горела. Привыкли орать на базаре. Пардон, рынке. А тут темные переулки. А, ведь, слыхали, что бить надо первым.
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