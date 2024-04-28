Захарова: многие на Западе поняли, что РФ жестко ответит на изъятие активов

АЮ

Александр Юткин

Самое интересное - кто её, Россию, спрашивает? И ответа ждет. Не трепаться, а делать надо так, чтобы у супостатов земля под ногами горела. Привыкли орать на базаре. Пардон, рынке. А тут темные переулки. А, ведь, слыхали, что бить надо первым.