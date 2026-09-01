Присяжные признали "Кеффе Ди" Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура

Присяжные в округе Кларк признали 63-летнего Дуэйна «Кеффе Ди» Дэвиса виновным в организации убийства известного хип-хоп исполнителя Тупака Шакура — одном из самых громких дел в музыкальной истории.
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