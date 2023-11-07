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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Карта изменений контроля территории с 1 января 2023 года

Карта изменений контроля территории с 1 января 2023 года

Как пишет New York Times, за 5 месяцев контрнаступления ВСУ заняли меньше территорий, чем ВС РФ.Синим выделены участки, которые взяты под контроль ВСУ, красным - продвижение армии России.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
наши ошиблись в участии 50 государств против России.Запад давал две-три недели армии России разгромить ВСУ.Никто не ожидал о помощи ВСУ в таком кол-ве и типах вооружения.Тут не операция,а настоящая война.К ней ВС РФ и общество не были готовы.Бежали от мобилизации,возвратились и их простили.Это не операция и не война.Игрушка в войнушку.
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1 д.
Александр
Кто и когда обещал?
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1 д.
СП
Сергей Потемкин
Ну покопайся сам, найдешь информацию. Ты ж не барин, чтоб к тебе с докладом  с утра. А сам то как думаешь, зачем мы  там ? Чтобы смотреть, как разбирают снарядами и ракетами Донецк ? Еще пару лет стояния на этой линии и Донецк они доломают....
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1 д.

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