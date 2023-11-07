Карта изменений контроля территории с 1 января 2023 года

наши ошиблись в участии 50 государств против России.Запад давал две-три недели армии России разгромить ВСУ.Никто не ожидал о помощи ВСУ в таком кол-ве и типах вооружения.Тут не операция,а настоящая война.К ней ВС РФ и общество не были готовы.Бежали от мобилизации,возвратились и их простили.Это не операция и не война.Игрушка в войнушку.

СП

Сергей Потемкин

Ну покопайся сам, найдешь информацию. Ты ж не барин, чтоб к тебе с докладом с утра. А сам то как думаешь, зачем мы там ? Чтобы смотреть, как разбирают снарядами и ракетами Донецк ? Еще пару лет стояния на этой линии и Донецк они доломают....