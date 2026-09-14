Тренер Корнеев: мы видим большую нервозность у "Краснодара"

Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и тольяттинским «Акроном», который завершился со счетом 1:1, заявил, что у «Краснодара» есть большая нервозность, передает «Матч ТВ».
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