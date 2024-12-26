«Нужно пересматривать стандарты»: в правительстве заговорили о запредельной нагрузке на школьников и учителей

«Нужно пересматривать стандарты»: в правительстве заговорили о запредельной нагрузке на школьников и учителейПравительству России известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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