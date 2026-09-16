Зеленский заявил о невозможности проведения выборов на Украине – CBS News

Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявил о невозможности провести выборы на Украине, сославшись на пребывание 9 миллионов граждан за пределами страны.
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