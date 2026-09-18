"Тебя застрелить или закопать?": У мужа судьи были железные аргументы для фермеров. Бастрыкин дал делу ход. Адрес преступников известен

Коллаж Новороссии Автор: Ольга АнтоноваКраснодарский краевой суд конфисковал имущество экс-судьи Елены Хахалевой и её клана: 73 участка, сотня зданий, доли в компаниях, санаторий и квартира в Москва-Сити.
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