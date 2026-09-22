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В Омске делают свою защиту от дронов для танков типа Т-80

В Омске делают свою защиту от дронов для танков типа Т-80

Несмотря на то, что омский «Трансмаш» уже давно входит в состав корпорации «Уралвагонзавод», защита от дронов модернизируемых под стандарт Т-80БВМ танков отличается от того, что делают в Нижнем Тагиле.

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