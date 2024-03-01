Интересная жизнь с Vera Star Российские знаменитости, свалившие после начала известных событий за рубеж, по-прежнему пытаются наладить свою жизнь на чужбине, но пока, к глубокому для них сожалению, безуспешно.
Раскрыты суммы гонораров иноагентов, которые они получали в России до побега
Комментарии
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Сергей Oблезов
Бездари продвигают себе подобных бездарей, а они должны пропадать до выхода на большую сцену. Надо создать орган который будет отделять людей далеких от культуры! Бузовы, Ревы и.т.п. не должны попадать на сцену и тем более петь! Не должны бабки быть пропуском на сцену!
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1 час.
Oleg Prauskov
Всей этой вонючий мерзко поганой ,так называемой шоу элите,кислород давно пора перекрыть,пусть сортире моют в любимое Европе!
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1 час.
SY
Svetlana Yamashkina
Удивляют люди, которые вот за это платили такие огромные деньги. И к ним даже больше вопросов, чем к паяцам. А Ревва, эта мерзкая харя, благополучно вернулся - на днях видела рекламу нового шоу, он там будет, КАК? кто его протащил?
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30 мин.
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