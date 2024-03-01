Раскрыты суммы гонораров иноагентов, которые они получали в России до побега

Сергей Oблезов Бездари продвигают себе подобных бездарей, а они должны пропадать до выхода на большую сцену. Надо создать орган который будет отделять людей далеких от культуры! Бузовы, Ревы и.т.п. не должны попадать на сцену и тем более петь! Не должны бабки быть пропуском на сцену!

Oleg Prauskov Всей этой вонючий мерзко поганой ,так называемой шоу элите,кислород давно пора перекрыть,пусть сортире моют в любимое Европе!