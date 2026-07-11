Политолог объяснил, почему Вучич хочет уйти в отставку

Политолог Алексей Мамычев считает решение президента Сербии Александра Вучича уйти с поста президента и перейти, в случае победы его партии на выборах в парламент стать премьер-министром, прагматичным манёвром, который позволяет сохранить власть и снизить внешнее давление.
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