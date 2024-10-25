Названы российские регионы, где до сих пор существует рабство

Трудовое рабство процветает в южных регионах России. С таким заявлением выступила координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина, на которую ссылается РИА Новости.
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