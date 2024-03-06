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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С 1 марта вводится запрет на лов щуки.

С 1 марта вводится запрет на лов щуки.

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что в целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы устанавливаются ограничения и запреты на промысловое и любительское рыболовство.

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