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С учением в свет: в России началась реформа туристического образования

С учением в свет: в России началась реформа туристического образования

Перечень профессий в сфере туризма и гостеприимства в ближайший год может быть пересмотрен, следует из данных, озвученных на заседании Национального экспертного совета по развитию кадрового потенциала в этой отрасли.

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