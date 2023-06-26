В Липецкой области сотрудниками УКОН УМВД России по Липецкой области пресечен межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков

В начале 2023 года на территории Краснинского района оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с ГУНК МВД России был реализован комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, причастных к сбыту наркотиков через сеть Интернет.