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Штаб по наблюдению за выборами: Терминалы на участках в Москве работают в штатном режиме

В Москве терминалы электронного голосования на избирательных участках работают штатно. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов.

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