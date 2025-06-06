Baza: ФСБ и полиция проверяют подозрительный авто в Москве на наличие взрывчатки

В Москве сотрудники ФСБ проверяют подозрительный автомобиль, сообщает Telegram-канал Baza. "ФСБ, взрывотехники и полиция проверяют подозрительное авто в Москве — машина может быть заминирована", - сообщает канал.
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