Марки из Китая вытесняют КАМАЗ с рынка

Наступление китайских брендов на грузовой сегмент авторынка РФ продолжается. Напомним, к концу сентября 2023 года седельный тягач Sitrak C7H 4x2 уже прочно занимал топ рейтинга моделей, но КАМАЗ удерживал лидерство в общем рейтинге брендов.