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Русская весна

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Джабаров: Украина приближается к финансовой пропасти

Джабаров: Украина приближается к финансовой пропасти

Украина приближается к финансовой пропасти, дефицит бюджета превышает ВВП, при этом киевский режим продолжает клянчить у западных партнеров средства на оружие, заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

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