В России допустили ракетный удар Ирана по Украине

Иран может нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на танкер в Каспийском море. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.
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