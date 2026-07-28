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В России допустили ракетный удар Ирана по Украине

В России допустили ракетный удар Ирана по Украине

Иран может нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на танкер в Каспийском море. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.

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