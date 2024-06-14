СМИ сообщили о недовольстве Байдена из-за вопроса о секторе Газа

Президент США Джо Байден отчитал журналиста во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, на полях саммита G7 в Италии за вопрос о ситуации в секторе Газа.
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