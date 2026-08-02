«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса

« Валенсия » проявляет интерес к Армони Бруксу на фоне неопределенности вокруг будущего защитника. Американец подписал с « Виллербаном » двухлетний контракт на сумму около 2,3 млн евро за сезон, однако финансовые проблемы французского клуба поставили под вопрос его дальнейшее пребывание в составе.
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