«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса

« Валенсия » проявляет интерес к Армони Бруксу на фоне неопределенности вокруг будущего защитника. Американец подписал с « Виллербаном » двухлетний контракт на сумму около 2,3 млн евро за сезон, однако финансовые проблемы французского клуба поставили под вопрос его дальнейшее пребывание в составе.