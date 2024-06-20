Мошенники действуют под видом руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. Как сообщают в ведомстве, в мессенджере Telegram неизвестные лица от имени руководителя управления обращаются по имени и отчеству к потенциальным жертвам и просят оказать максимальное содействие абоненту, который свяжется с ними в ближайшее время.
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