Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    А чем славятся жиды?Водителям старше ...
  • Evgenija Palette
    Никого и  ничего не оправдываю, но, например, в Израиле увольняют с работы, если исполнилось 70 лет.  И больше там на...Водителям старше ...
  • Патриот Сусанин
    Организация Едим Россию (маскируется по партию) купила НЕКОТОРЫХ ветеранов за пакет ГРЕЧКИ и сформировала из  ЭТОЙ гр...Водителям старше ...

Мошенники действуют под видом руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области

Мошенники действуют под видом руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области

Мошенники действуют под видом руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. Как сообщают в ведомстве, в мессенджере Telegram неизвестные лица от имени руководителя управления обращаются по имени и отчеству к потенциальным жертвам и просят оказать максимальное содействие абоненту, который свяжется с ними в ближайшее время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх