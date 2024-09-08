Берегу как зеницу ока: вот как применяю втулки от туалетной бумаги — очень полезная вещь для решения многих проблем Юлия ЧелкановаВтулки от туалетной бумаги — это далеко не обычный мусор, который стоит выбрасывать.
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