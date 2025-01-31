Биолог Татаренко призвала подкармливать белок из-за аномально теплой зимы

Преподаватель Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко рассказала, что в этом году зима преподносит сюрпризы: в конце января в Московском Ботаническом саду уже распустились подснежники, а многие луковичные растения, похоже, тоже готовы начать рост.
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