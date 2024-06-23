Женщину с двумя маленькими детьми высадили из автобуса в Карелии

Скандал из-за оплаты проезда возник в автобусе: кондуктор требовала от мамы заплатить за двоих детей, та рассчитывала на бесплатный проезд для детей Женщину с двумя маленькими детьми высадили из рейсового автобуса.
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