"Улучшайзинг": зачем девушки меняют внешность

Издание The Guardian опубликовало большой материал о tweakments-процедурах (с английского языка можно перевести как "небольшие доработки" или "корректировки"), которые с каждым годом становятся всё популярнее.
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