Братчане составили портрет идеальных родителей

Нарисовать портрет идеального отца или матери предложили участникам круглого стола «Портрет идеального родителя – участника образовательных отношений», который состоялся в администрации Братска в рамках педагогической недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии