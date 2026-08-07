Инвесторы потянутся в Приморье: Трутнев обозначил драйверы туристического роста

Полпред назвал три слагаемых успеха Приморья ВЛАДИВОСТОК, 21 июля, ФедералПресс. Создание современной туристической среды в Приморском крае выступает ключевым фактором для роста интереса к региону со стороны путешественников и бизнес-сообщества.
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