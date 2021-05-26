Плату за подключение к газу хотят отменить

Подводить газ до границ домовладений предлагают без привлечения средств граждан. Соответствующие поправки к законопроекту правительства планируется обсудить при его рассмотрении во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.
Подводить газ до границ домовладений предлагают без привлечения средств граждан. Соответствующие поправки к законопроекту правительства планируется обсудить при его рассмотрении во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.
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