В этом году длинных ноябрьских выходных не будет – День народного единства выпадает на среду. Тем не менее, туроператоры фиксируют высокий спрос на короткие поездки вокруг этой даты: многие оформляют мини-отпуск на пару дней ради небольшого путешествия.