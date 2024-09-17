Renault Arkana 2019 года — стоит ли брать

По платформе Arkana родственна Дастеру. Хотя шасси оригинальное, база и колея у них различаются.Аркану можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный – в стильном формате кросс-лифтбека.
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