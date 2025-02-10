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Царьград

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Покалеченный владимирской сосулькой москвич пытается отсудить 300 тысяч рублей

Покалеченный владимирской сосулькой москвич пытается отсудить 300 тысяч рублей

Падение огромной глыбы льда на голову москвича попало на видео.Москвич пытается отсудить у коммунальщиков более 300 тысяч рублей после того, как его едва не убило сосулькой во Владимире.

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