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Петербургский дневник

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Рубль начал укрепляться на фоне заявления ЦБ РФ

Рубль начал укрепляться на фоне заявления ЦБ РФ

Регулятор сообщил о прекращении покупки валюты После объявления Центральным банком России о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 28 ноября по конец 2024 года, рубль резко укрепился.

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