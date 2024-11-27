Рубль начал укрепляться на фоне заявления ЦБ РФ

Регулятор сообщил о прекращении покупки валюты После объявления Центральным банком России о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке с 28 ноября по конец 2024 года, рубль резко укрепился.
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