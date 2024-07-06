Орбан назвал Путина продуманным и рациональным человеком

Президент РФ Владимир Путин является разумным и рациональным политиком, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером.
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