The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered получит сразу все официальные DLC

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered получит сразу все официальные DLCПо слухам, ремастер ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion, разрабатываемый Microsoft и Bethesda Softworks, будет включать все дополнения, выпущенные для оригинальной версии.
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