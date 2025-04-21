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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered получит сразу все официальные DLC

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered получит сразу все официальные DLC

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered получит сразу все официальные DLCПо слухам, ремастер ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion, разрабатываемый Microsoft и Bethesda Softworks, будет включать все дополнения, выпущенные для оригинальной версии.

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