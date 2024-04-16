The Washington Post сегодня перебирает кандидатов на пост вице-президента при Дональде Трампе. И как бы между прочим звучит такая фраза: «Но ему 77 лет и, если он победит, он будет самым старым президентом на момент инаугурации».
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