Фургон протаранил защитные ограждения на площади у Белого дома

Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от официальной резиденции президента США. Инцидент произошел в Лафайет-сквер в центре Вашингтона, сообщил представитель американской Секретной службы Энтони Гульельми.
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