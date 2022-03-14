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Великий украинец Феофан Прокопович: идеолог Империи Петра I

Великий украинец Феофан Прокопович: идеолог Империи Петра I

Исторические напёрстки Великий украинец Феофан Прокопович: идеолог Империи Петра I На удивление хорошо принята аудиторией статья об Якиме Самко, великом казацком вожде, которого тщательно забыли в России, яростно вымарали из историографии Украины.

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