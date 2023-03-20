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«Ъ»: сотрудников внутриполитического блока администрации президента России попросили к началу апреля избавиться от своих iPhone

«Ъ»: сотрудников внутриполитического блока администрации президента России попросили к началу апреля избавиться от своих iPhone

Сотрудников внутриполитического блока администрации президента (АП) Российской Федерации попросили к 1 апреля избавиться от своих iPhone.

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