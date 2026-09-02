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Криптовалютный PAC сократил расходы на предвыборную кампанию в Массачусетсе

Криптовалютный PAC сократил расходы на предвыборную кампанию в Массачусетсе

Политический комитет Protect Progress, связанный с криптовалютным альянсом Fairshake, значительно снизил объем расходов на поддержку кандидата Джейка Окинклосса на праймериз Демократической партии в Массачусетсе.

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