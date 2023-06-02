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Диетолог Мещерякова рассказала о сбалансированном летнем питании для детей

Диетолог Мещерякова рассказала о сбалансированном летнем питании для детей

Специалист в области здорового питания, врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова поделилась советами о питании детей в летний период.

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