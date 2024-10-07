Страховое сообщество поддерживает старт проверки наличия ОСАГО через камеры, планируемый с 1 марта 2025 года, об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
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