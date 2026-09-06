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Юран о полях в Первой лиге: «Перестелю за свой счет, и все будут хорошими, только так сможем справиться. Если бы везде были такие поля, как у нас в Екатеринбурге»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран пошутил про качество полей в Лиге PARI.  В воскресенье в домашнем матче 10-го тура Первой лиги «Урал» обыграл КАМАЗ (2:0).

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