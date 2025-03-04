Алькеевский район Татарстана доставил гуманитарную помощь в Лисичанск

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин и глава Алькеевского района Александр Никошин Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина Очередная гуманитарная колонна из Алькеевского района РТ прибыла в подшефный Татарстану Лисичанск.
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