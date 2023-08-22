Минобороны России к 80-летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве запускает новый мультимедийный раздел

Проект рассказывает о героической обороне Красной Армии на Курском выступе, о последующих наступательных операциях «Кутузов» и «Румянцев», а также о высоком военном искусстве советского командования и беспримерном массовом героизме красноармейцев.
Проект рассказывает о героической обороне Красной Армии на Курском выступе, о последующих наступательных операциях «Кутузов» и «Румянцев», а также о высоком военном искусстве советского командования и беспримерном массовом героизме красноармейцев.
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