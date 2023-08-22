Закон, порядок, государство

781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Белимов
    Если бараны то пусть делятся и кодами и паролями и фотками карт обратной стороны и карту в аренду пусть сдают!"Будут запрещать"...
  • Traveller
    А вот любители трёхцветия могут объяснить такое явление, что на Украине бойцы россиёской армии поднимают над освобожд...В преддверии Дня ...
  • Андрей Тихонов
    Писака-жертва егэВсех, у кого есть...

Минобороны России к 80-летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве запускает новый мультимедийный раздел

Минобороны России к 80-летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве запускает новый мультимедийный раздел

Проект рассказывает о героической обороне Красной Армии на Курском выступе, о последующих наступательных операциях «Кутузов» и «Румянцев», а также о высоком военном искусстве советского командования и беспримерном массовом героизме красноармейцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх