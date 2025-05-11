ХАМАС готов освободить заложника с американским гражданством

Власти Израиля получили уведомление от США, в котором говорится, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово в качестве жеста доброй воли освободить одного из заложников, удерживаемого в секторе Газа.
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