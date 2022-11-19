Дмитрий Воденников о саморазрушении и запретных ответах

Вот наелась гусеница – миром, солнцем, листом и как умерла. Убежала (уползла, конечно, но, может, это окукливание для гусеницы стремительное, как нам праздничный стол накрыть: и вроде долго, но вот уже сияет в центре стола хрусталь с русским салатом, туда же отнесли и блюдо с колбасой и бужениной, бокалы стоят, тарелки вынули из серванта, вилки, ножи – как мы долго готовили этот праздник жизни ли, умирания, так же, как долго эта фраза в скобках пишется и читается, но как быстро накрыли мы наш деньрожденческий или поминальный стол), убежала от этого солнечного опасного мира, превратилась в куколку, – замерла.