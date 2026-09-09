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Аргументы недели

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Рыба, которой не хватает: почему Путин прав, а цены не слушаются

Рыба, которой не хватает: почему Путин прав, а цены не слушаются

Знаете, есть что-то грустное и даже ироничное в том, что Россия — одна из пяти ведущих рыболовных держав мира, а рыба на прилавках стоит так, будто её ловят на Луне и везут на ракете.

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