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Ольга Урайкина: День кадрового работника отмечается ежегодно 12 октября

Ольга Урайкина: День кадрового работника отмечается ежегодно 12 октября

День кадрового работника отмечается ежегодно 12 октября.Уважаемые работники кадровых служб Бахчисарайского района! Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!Работник отдела кадров — это связующая нить между руководителем предприятия и коллективом.

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