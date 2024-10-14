Обстановка в стране повлияла на новогодние каникулы 2024-2025: такими как раньше уже не будут – перенос выходных помог улучшить положение Ольга БезродняяБлагодаря переносу выходных россияне теперь смогут наслаждаться новогодними каникулами уже с 31 декабря, оставаясь дома накануне праздника.