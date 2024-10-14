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Обстановка в стране повлияла на новогодние каникулы 2024-2025: такими как раньше уже не будут – перенос выходных помог улучшить положение

Обстановка в стране повлияла на новогодние каникулы 2024-2025: такими как раньше уже не будут – перенос выходных помог улучшить положение

Обстановка в стране повлияла на новогодние каникулы 2024-2025: такими как раньше уже не будут – перенос выходных помог улучшить положение Ольга БезродняяБлагодаря переносу выходных россияне теперь смогут наслаждаться новогодними каникулами уже с 31 декабря, оставаясь дома накануне праздника.

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